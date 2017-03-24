حماس تدعو للرد على جريمة إعدام الطفل "حطاب"

دعا القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد، فصائل المقاومة بالضفة المحتلةة وأبناءها الثائرين إلى الرد على جريمة الاحتلال بتصفية الشهيد الطفل محمد الحطاب، وإصابة رفاقه الثلاثة بعد إطلاق النار على مركبتهم مساء أمس على مدخل مخيم الجلزون قرب رام الله.

وأكد شديد في تصريح صحفي له ، صباح الجمعة، أن اعتداءات الاحتلال المتصاعدة تستلزم ردًّا مناسبًا من مقاومي شعبنا، تُلجم الاحتلال، وتضع لممارساته حدًّا.

وأشار إلى أن الشباب المقاوم سيظلّ يلاحق جنود الاحتلال ومستوطنيه حتى طردهم من فلسطين.

وطالب شديد أهالي مخيم الجلزون بالوقوف مع أهالي الشهيد الحطاب ورفاقه المصابين، ومؤازرتهم في مصابهم الجلل؛ تأكيدًا على التكافل الاجتماعي بين أبناء شعبنا، ووحدةً في وجه الاحتلال وأعوانه.

كما دعا القيادي في حماس أهالي محافظة رام الله، إلى النفير اليوم عقب صلاة الجمعة، والمشاركة الواسعة في تشييع الشهيد الحطاب إلى مثواه الأخير، وإلى إشعال المواجهات مع الاحتلال عند نقاط التماس المختلفة.