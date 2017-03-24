اقتحامات ومواجهات في أنحاء متفرقة بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق بالضفة المحتلة، وشنت حملات دهم وتفتيش، واعتقلت عددا من المواطنين.

ففي مدينة قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة المدينة ، واعتقلت مواطنا، وفتشت منازل، ونكّلت بأصحابها.

وقالت مصادر محلية، إن عدة آليات عسكرية داهمت المدينة، وتمركزت في شارع نابلس وفي حي كفار سابا، ونصبت حواجز وكمائن.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن قسام عبد الحافظ (21 عامًا)، وفتشته، واعتقلته، ونقلته إلى جهة مجهولة.

كما اندلعت فجر اليوم الجمعة مواجهات عقب اقتحام الاحتلال منطقة مثلث الشهداء على المدخل الجنوبي لمدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وذكر مراسلنا،أن عدة آليات عسكرية تمركزت على مدخل مثلث الشهداء قرب منطقة جنات؛ حيث تعرضت للرشق بالحجارة من الشبان.

وأشار إلى أن عدة دوريات جابت منطقة الجابريات في مدينة جنين، كما تمركزت على شارع الناصرة المؤدي لمعبر الجلمة لساعات.