شرطي صهيوني يعتدي على سائقين مقدسيين

قناة الأقصى – القدس المحتلة

أظهر شريط فيديو وثقه شاب فلسطيني، اليوم الخميس، اعتداء شرطي صهيوني على سائق شاحنة فلسطيني من سكان سلوان من القدس المحتلة وضربه وإهانته وشتمه في منطقة وادي الجوز في القدس المحتلة.

وبحسب شهود عيان، فإن الشرطي الصهيوني اعتدى بالضرب المبرح على المواطن الفلسطيني مازن شويكي، فيما حاول بعض الأشخاص التدخل وإبعاد الشرطي عن السائق، لكنه هاجمهم وصفع شخصا آخر في وجهه.

وأثار الفيديو غضبا لدى سكان القدس المحتلة بشكل خاص الذين طالبوا بالعمل باتخاذ بمعاقبة الشرطي المعتدي.

وأضافت أنه 'سيتم لاحقا استدعاء الشرطي لجلسة من أجل سماع أقواله وفحص استمرارية عمله بالشرطة، وبالمقابل جرى تقديم المواد لفحص قسم التحقيق مع أفراد الشرطة'.

من جهته، نقل مركز معلومات وادي حلوة عن الشاب أحمد الطويل، الذي تعرض للضرب، أن مجموعة شبان حاولوا التدخل خلال الاعتداء على سائق الشاحنة فتم ضربهم وتهديدهم بالمسدس، لافتًا إلى أنه تعرض للضرب المبرح، وأصيب بانتفاخ في عينه.

وتوجه رئيس لجنة القدس النائب في الكنيست الصهيوني أحمد الطيبي فورًا لوزير الأمن الداخلي ولقائد شرطة الاحتلال ولوزير الداخلية مطالبًا باعتقال الشرطي، والتحقيق معه ومع آخرين انضما للضرب والعنف بوحشية.

وقال الطيبي "هذا تصرف مافيا وعصابات وسوف نلاحقه ليدفع ثمن عنفه الهمجي".

بدوره، رد وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان على توجه الطيبي قائلا "قمنا بتنحية الشرطي بشكل فوري، وسيتم دعوته لجلسة استماع".