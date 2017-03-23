"بوابة السماء".. دراما تحاكي واقع المقدسيين ونضالهم

قناة الأقصى – خااص

تعكفُ قناةُ الأقصى الفضائية على انتاج مسلسلٍ درامي يُحاكي واقعَ المقدسيين في مدينة القدس المحتلة وانتهاكات الاحتلال بحقهم.

ويسلطُ المسلسلُ الذي سيعرض في رمضان الضوءَ على صمود المقدسيين في وجه العنصرية الصهيونية، وما يتعرض له المقدسيين من انتهاكات متواصلة.

كما يسلط المسلسل الضوء على حجم الصمود والثبات الذي يسطره المقدسيون في وجه العنصرية الصهيونية بعد أن تخلي العرب عنهم.

ويشرح مدي حاجة أهل القدس إلي الدعم والمساندة لثباتهم على هذه الأرض في ظل فرض الاحتلال الضرائب الباهظة عليهم في محاولة بائسة لتهجيرهم من منازلهم.

وتصور أحداث المسلسل داخل مدينة إنتاج إعلامية تحاكي أزقة وشوارع مدينة القدس، وتجسد واقع المقدسيين المؤلم مع الاحتلال الصهيوني.

ويعمل فريق مسلسل القدس بأقل الإمكانيات؛ لكنهم يتبنون معاناة إخوانهم في المدينة المقدسة، التي لابد للعالم أن ينظر إليها في ظل محاولات الاحتلال إخفاء حقيقتها.

ويأتي مسلسل بوابة السماء ضمن باكورة أعمال فضائية الأقصى الدرامية التي بدأتها منذ أعوام ففي كل عام تحدث نقلة نوعية في تاريخ الدراما الفلسطينية تعالج فيها كافة قضايا الشعب الفلسطيني وهمومه التي فرضها الاحتلال منذ عام 48.

ويشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين الفلسطينيين، الذين أدوا أدوارهم بكل تفاصيلها وبإتقان.