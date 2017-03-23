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حكم بإلغاء قرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية

الخميس 23 مارس 2017 12:27 م بتوقيت القدس المحتلة

حكم بإلغاء قرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية

قناة الأقصى - غزة

أصدرت المحكمة الإدارية بغزة حكماً بإلغاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (وصفته بالمنتهية ولايته) الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية، واعتباره كأن لم يكن.

كما قررت "إلغاء ما ترتب عليه من آثار تأسيسًا على انتهاء ولاية عباس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات، وغدا لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار".

وقال النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر إنه بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار الملغي حكماً منعدمًا أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية.

وكان عباس أصدر قبل عام قرارًا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في فلسطين، تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة، وهو ما رفضته معظم الفصائل الفلسطينية.

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