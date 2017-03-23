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كم يجب أن يتناول الطالب من الفاكهة يومياً ؟

الخميس 23 مارس 2017 10:24 ص بتوقيت القدس المحتلة

كم يجب أن يتناول الطالب من الفاكهة يومياً ؟

الفاكهة من المجموعات الغذائية المهمة و التي يجب ان يتناولها الطفل يومياً و تعتبر الفاكهة مفيدة للأسباب التالية: تحتوي على نسبة عالية من الماء. مصدر مهم للألياف و التي تساعد على التقليل من امتصاص الدهون مما يقلل حالات الامساك ,كما تحافظ على نسبة السكر بالدم و مهمة لتجنب زيادة الوزن.

يوجد فيتامينات و معادن مهمة في الفاكهة من أهمها فيتامين ج (vitamin c) و فيتامين أ (vitamin A) و مجموعة فيتامين ب ( ( vitamin B-complex و معدن البوتاسيوم و فيتامين ك. تحتوي الفاكهة على المواد المضادة للأكسدة و التي تحمي الجسم من الكثير من الأمراض مثل السرطان و يجب الإنتباه ان الحماية من الأمراض تبدأ من الصغر.

من أهم المواد المضادة للأكسدة و الموجودة في الفاكهة : الفاكهة ذات اللون الأحمر: تحتوي على مادة lycopene مثل الموجودة في البطيخ و الجريب فروت وتشير الدراسات إلى أنها تحمي من السرطان مثل سرطان البروستات، الفراولة و التوت و العنب الأحمر تحتوي على Anthocyanin من المواد المضادة للأكسدة التي تحمي خلايا الجسم.

الفاكهة ذات اللون الاصفر و البرتقالي و تحتوي على carotenoids مثل الموجودة في المشمش و الجريب فروت و البرتقال و البابايا و الأجاص و هي مصدر مهم لفيتامين أ المهم لصحة البشرة و تقوية النظر. الفاكهة ذات اللون الأخضر :تحتوي على مادة.(chlorophyll) و المهمة لصحة العيون و تحمي من العديد من الأمراض مثل الكيوي و التفاح الأخضر. الفاكهة ذلت اللون الازرق او البنفسجي : تحتوي على مادة anthocyanin مثل البلوبيري و العنب الأسود و الزبيب و التين و الخوخ الأسود و تقلل هذه المادة من احتمالية الأصابة بالسرطان و أمراض القلب و تحمي الخلايا .

ينصح الطالب بأن يتناول عدة أنواع من الفاكهة و عدم التركيز على نوع معين من الفاكهة.

ينصح أن يتناول الطالب من 2-3 حصص من الفاكهة يومياً على الأقل و يعتبر مقدار الحصة: - حبة تفاح. - حبة موز صغيرة . - حبة دراق. -4 حبات مشمش . -6حبات فراولة. - شرحة شمام أو بطيخ . - 17 حبة عنب>

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