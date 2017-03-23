اعتقال 19 مواطنا بالضفة بحملة دهم ليلية

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الخميس، 19 مواطنا بحملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

ففي بيت لحم جنوبا، اعتقل الاحتلال الشابين مراد عساكرة وعبد الله جواريش بعد اقتحام منزليهما.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال عددا من الشبان في اقتحامات ومداهمات نفّذتها بأنحاء متفرقة من أحياء مدنية الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأعلن الاحتلال اعتقال مواطن ببلدة عتيل قرب طولكرم، إضافة إلى مواطن آخر ببلدة عناتا شمالي القدس المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال مواطنين في مخيم بلاطة وسط نابلس شمال الضفة، إضافة إلى مواطن آخر في حيّ المعاجين بذات المدينة، ومواطن في قرية دير نظام قرب رام الله.

من جهة أخرى، أصيب المواطن بشار عبد الحفيظ مليطات من بلدة بيت فوريك شرق نابلس مساء أمس، بجروح بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما وقعت مواجهات في منطقة الحاووز بنابلس، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزل مليطات وقامت بتخريب منزله والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه بالضرب، مما استدعى نقله لمستشفى رفيديا للعلاج.

وفي قلقيلة شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال يس خمسة مواطنين، هم: الأسير المحرر تحسين العدل، وفراس أبو علبة، ووليد وحمزة و وسيم الحوتري.

وأشاروا إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام تخللها إطلاق للقنابل الغازية والصوتية من قبل جنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وبلدتي عنبتا وعتيل في القضاء واعتقلت مواطنين.