الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر مركبهما ببحر غزة

قناة الأقصى - غزة

اعتقلت قوات البحرية التابعة للاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الخميس، صياديْن فلسطينييْن قبالة شواطئ بحر غزة، وصادرت قاربهما.

وأفادت الشرطة الفلسطينية في بيان لها صباح اليوم، بأن بحرية الاحتلال اعتقلت الصياديْن؛ خضر الصعيدي ورجب أبو ريالة، مشيرة إلى أنهما من سكان مخيم "الشاطئ" للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة.

ولفت شرطة غزة النظر إلى أن الاعتقال "تم على بعد 3 أميال بحرية من شاطئ البحر"، وأن بحرية الاحتلال قامت بمصادرة مركب ومعدات الصياديْن، قبل "سحبهما" إلى ميناء "أسدود" التابع للاحتلال.

وصعدت قوات الاحتلال خلال 2016، من استهداف الصيادين الفلسطينيين؛ سواء بإطلاق النار عليهم أو اعتقالهم بعد مصادرة مراكبهم والتحقيق معهم.