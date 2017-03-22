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النائب الشنطي: استمرار اعتقال النائب الحلايقة تجاوز وتغوّل على النوّاب

الأربعاء 22 مارس 2017 06:55 م بتوقيت القدس المحتلة

النائب الشنطي: استمرار اعتقال النائب الحلايقة تجاوز وتغوّل على النوّاب

قناة الأقصى - غزة

أكدت النائب عن كتلة التغير والاصلاح د. جميلة الشنطي أن استمرار اعتقال النائب سميرة الحلايقة يعدُ تجاوزاً للحدود الأخلاقية والدبلوماسية من قبل الاحتلال معتبرةً ذلك السلوك تغول متجدد على الحصانة الدبلوماسية للنواب.

وقالت النائب الشنطي في تصريح صحفي: " أن تمديد اعتقال النائب الحلايقة يعد امعاناً في جور محاكم الاحتلال، وتلكؤاً وتسويفاً في الإفراج عن النائب الحلايقة التي تعد ممثلةً لشعبها وحقوقه في جميع أقوالها وأفعالها وتحمل حصانة دبلوماسية تجرم اعتقالها"

وأضافت النائب الشنطي أننا نعيش تحت احتلال لا يعرف حقوق الانسان ولا السلوكيات الدبلوماسية والإنسانية ويتجاوز بذلك كل الحدود.

وأشارت النائب الشنطي أن النائب الحلايقة هي صوت فلسطيني جريء في التصدي لسياسات الاحتلال الجائرة بحق شعبنا والأصل ألا يتم الاعتداء عليها وألا يتم اعتقالها.

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