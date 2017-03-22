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الزهار: حماس لن تُسقط سلاحها ولن توجهه خارج فلسطين

الأربعاء 22 مارس 2017 06:05 م بتوقيت القدس المحتلة

الزهار: حماس لن تُسقط سلاحها ولن توجهه خارج فلسطين

قناة الأقصى - غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود الزهار، إن الحركة لن تسقط سلاحها، ولن توجهه إلى أي فرد خارج حدود فلسطين.

وأضاف الزهار خلال كلمة له في المؤتمر العام للكتلة الإسلامية بمدينة غزة في ذكرى استشهاد الشيخ المؤسس أحمد ياسين اليوم الأربعاء، أن السلام عند حركة حماس لا يعني الاستسلام.

وشدد على أن فلسطين ليست غزة وحدها، كما أنها ليست الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وأكد الزهار أن حركة حماس تعرف فلسطين كل فلسطين، من الحدود اللبنانية السورية إلى الحدود المصرية، ومن البحر إلى النهر، مردفاً: لن نتنازل عن شبر واحد منها.

وفي سياق آخر، قال الزهار: إننا لا يمكن أن نفهم المصالحة خلطاً بين التعاون الأمني، والتعاون في مواجهة الاحتلال؛ لإزالته من وطننا.

ووجه الزهار رسالة لمن يشكك في شرعية المجلس التشريعي بأننا لن نتخلى عن دورنا في خدمة شعبنا الذي اختارنا في انتخابات ديموقراطية.

وأشاد الزهار بمآثر الشيخ أحمد ياسين مؤكدا أنه أعطى الأمة درسا بأن العجز الجسدي ليس مبررا لأي أحد لترك العمل من أجل قضايا الأمة وهمومها.

وشدد الزهار على أن الجيل الذي رباه الشيخ أحمد ياسين استطاع أن يغير منظومة الأمن الصهيونية من الهجوم إلى الدفاع، وأنه قادر -إن شاء الله- على تحرير فلسطين.

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