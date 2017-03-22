الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على مركبات بالأغوار

قناة الأقصى – الأغوار المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية، اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا واستولت على آليات خاصة، في منطقة الأغوار الشمالية شمال الفضة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الأغوار الشمالية في طوباس، معتز بشارات، إن طواقم الاحتلال، اعتقلت صباح اليوم، المواطن محمود الحروب، من خربة "بزيق"، وصادرت جرارا زراعيا ومركبة فلسطينية خاصة لأحد المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أن الاحتلال قام بنقل الآليات التي تم مصادرتها إلى معسكر "الناحل"، والواقع في منطقة المالح بالأغوار.

ويصعد الاحتلال من استهدافه للعائلات الفلسطينية في منطقة الأغوار؛ من خلال حملات الاعتقال والهدم والإخلاء والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة، وذلك في إطار محاولاتها لتهجيرهم عن المنطقة التي تتمتّع بأهمية حيوية واستراتيجية على المستوى الزراعي والعسكري.