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بالصور : شهيد وإصابة برصاص الاحتلال شرق رفح

الأربعاء 22 مارس 2017 02:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

شهيد وإصابة برصاص الاحتلال شرق رفح

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 22 آذار، 2017، شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شابين حاولا التسلسل من منطقة حدودية شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد الشاب يوسف شعبان أبو عاذرة (18 عاما ) فيما أصيب الآخر ويجري البحث عنه.

ووصلت طواقم الصليب الأحمر لمكان إطلاق النار، وعثرت على شاب فيما يجري البحث عن الشاب الآخر.

وكانت وسائل الاعلام العبرية تحدثت عن إطلاق النار على شابين حاولا التسلسل بالتزامن مع المناورة التي يجريها الاحتلال في الداخل المحتل.

شهيد وإصابة برصاص الاحتلال شرق رفح
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