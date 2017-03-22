دراسة جديدة تشرح فوائد القهوة بمحاربة الزهايمر

قالت دراسة جديدة إن القهوة يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر الذي يسببه التقدم في العمر، إلى جانب فوائدها في تحسين المزاج وتنشيط الجسم.

الدراسة التي أجريت بحسب صحيفة "ديلي ميل" في جامعة إنديانا الأمريكية، أكدت أن فوائد القهوة لا تقتصر على تلك المعروفة بتنشيط الجسم، بل إنها يمكن أن تعزز أنزيمات معينة في الدماغ تعمل على حماية الخلايا العصبية، وتكافح البروتينات التي تسبب الزهايمر.

وباختبار 1280 مركبا على الفئران، استطاع الباحثون التوصل إلى 24 مركبا من بينها الكافيين، عملت على زيادة أنزيم معين في الدماغ، يحسن القدرات العقلية، ويبطئ من تدهور الحالة العقلية مع تقدم العمر.

والزهايمر مرض عصبي مزمن يظهر مع مرور الوقت ويتسبب بـ70% من حالات الخرف حول العالم، ويسبب فقدان ذاكرة قصير الأمد، ومشاكل في اللغة،والتوهان، وعدم القدرة على الرعاية بالنفس، ومشاكل سلوكية أخرى.