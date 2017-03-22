#شيخ_فلسطين
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

دراسة جديدة تشرح فوائد القهوة بمحاربة الزهايمر

الأربعاء 22 مارس 2017 01:16 ص بتوقيت القدس المحتلة

دراسة جديدة تشرح فوائد القهوة بمحاربة الزهايمر

قالت دراسة جديدة إن القهوة يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر الذي يسببه التقدم في العمر، إلى جانب فوائدها في تحسين المزاج وتنشيط الجسم.

الدراسة التي أجريت بحسب صحيفة "ديلي ميل" في جامعة إنديانا الأمريكية، أكدت أن فوائد القهوة لا تقتصر على تلك المعروفة بتنشيط الجسم، بل إنها يمكن أن تعزز أنزيمات معينة في الدماغ تعمل على حماية الخلايا العصبية، وتكافح البروتينات التي تسبب الزهايمر.

وباختبار 1280 مركبا على الفئران، استطاع الباحثون التوصل إلى 24 مركبا من بينها الكافيين، عملت على زيادة أنزيم معين في الدماغ، يحسن القدرات العقلية، ويبطئ من تدهور الحالة العقلية مع تقدم العمر.

والزهايمر مرض عصبي مزمن يظهر مع مرور الوقت ويتسبب بـ70% من حالات الخرف حول العالم، ويسبب فقدان ذاكرة قصير الأمد، ومشاكل في اللغة،والتوهان، وعدم القدرة على الرعاية بالنفس، ومشاكل سلوكية أخرى.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
أحمد سعدات

القائد أحمد سعدات و8 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

فوائد ثمينة في قشور الخضروات

الأخبار الرئيسية

منذ 12 ساعة

ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال
منذ 11 ساعة

منتدى الإعلاميين: أجهزة السلطة تلاحق ثلاثة صحفيين بالضفة المحتلة
منذ 15 ساعة

11 نائباً فلسطينياً معتقلاً في سجون الاحتلال
منذ 13 ساعة

وقائي السلطة يعتقل الصحفي عامر أبو عرفة في الخليل
منذ 14 ساعة

تشققات في المسجد العمري بالقدس جراء حفريات الاحتلال
منذ 17 ساعة

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً بينهم نائب ومحررون بالضفة والقدس المحتلتيْن

مقالات

عباس إذ يسوق ماركته المسجلة

عباس إذ يسوق ماركته المسجلة

د.صالح النعامي
ريما خلف عربية تصهل بالحرية

ريما خلف عربية تصهل بالحرية

د. فايز ابو شمالة
ما هي الشروط الأمريكية التسعة ؟

ما هي الشروط الأمريكية التسعة ؟

د. فايز ابو شمالة
ماذا تريدون من غزة ؟

ماذا تريدون من غزة ؟

د. عصام شاور