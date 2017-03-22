حماس بغزة تكرّم عائلة الشيخ أحمد ياسين

كرّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء عائلة مؤسسها الشهيد أحمد ياسين، وذلك خلال حفل أقامته أمام منزله بمدينة غزة.

وقال القيادي في حماس محمود أبو دف إن "الشعب الفلسطيني يقف اليوم إجلالا واحتراما لروح الشهيد أحمد ياسين الشيخ؛ بعدما كان راسخاً ثابتاً على الحق مدافعاً عن حقوق شعبنا".

وأضاف "علمتنا يا شيخنا كيف ألاّ نتعايش مع الذل والهوان، كيف تكون المبادرة في الدعوة إلى الله وإصلاح واقع الناس ومضيت من أجل اقتلاع الاحتلال".

وأكد أبو دف أن الشيخ الياسين زاوج بين العمل السياسي والدعوي في نصرة القضية الفلسطينية من خلال الحفاظ على الثوابت ودفع الظلم عن الناس وحماية المستضعفين في الأرض.

وتابع حديثه "في كل موطن لك أثر، وفي كل ميدان لك صولة؛ نرى أثرك اليوم في جحافل القسام والمقاومة التي سارت على نهجك، نم قرير العين يا أحمد ياسين فقد أينع غراسك الطاهر".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بالثوابت الوطنية، ومضيه على طريق المقاومة حتى طرد الاحتلال من أراضنا المحتلة.

واختتم الحفل بتسليم قيادة حماس لدرع لأبناء الشيخ ياسين تخليدًا لذكراه والأثر الكبير الذي أحدثه في بناء صفوف حماس.

واستشهد ياسين فجر يوم الاثنين 22 مارس 2004، أثناء عودته من صلاة الفجر في المجمع الإسلامي القريب من منزله في حي الصبرة جنوب غزة، حيث استهدفته مروحية صهيونية بثلاثة صواريخ.