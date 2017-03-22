"شيخ المجاهدين" مسلسل كرتوني من إنتاج قناة الأقصى

شيخ المجاهدين هو مسلسل تلفزيوني كرتون ثلاثي الأبعاد يتناول سيرة مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ أحمد ياسين، تحت عنوان شيخ المجاهدين.

ويسلط المسلسل الذي أنتجته قناة الأقصى الضوء على مسيرة الشيخ ياسين، وتأسيسه لحركة حماس والعمليات الفدائية وعلاقتها بالشيخ، إضافة إلى المراحل التي مر بها الشيخ طوال فترة حياته.

ويركز المسلسل على الفترة الواقعة بين تأسيس حركة حماس عام 1987 وحتى يوم استشهاد الشيخ عام 2004، حيث لهذه الفترة خصوصية لدى المجتمع الفلسطيني لوقوع الانتفاضتين خلالها.

كما عرضت قناة الأقصى الفضائية هذا العمل خلال شهر رمضان في العام 2013م .



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