ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الصهيوني خوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام؛ رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحقهم.

الأسير محمد ناصر علاقمة (27عاماً) من قرية برطعة، في جنين، يدخل اليوم الخامس والعشرين في معركته ضد الاعتقال الإداري، فقد جدد له الاحتلال الأمر الإداري منذ اعتقاله ثلاث مراتٍ، ولمدة أربعة أشهر، وقد اعتقل الأسير علاقمة بتاريخ 16/8/2016.

ويدخل الأسير رأفت شلش (37عاماً) من بلدة بيت عوا، في الخليل، يومه السادس على التوالي، في معركته ضد الاعتقال الإداري، وإصدار ثلاث أوامر بحقه، دون وضع سقفٍ لاعتقاله،وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/1/2016، وقد أمضى الأسير شلش في سجون الاحتلال سابقاً ما مجموعه سبعة أعوام.

وفي ذات السياق، يدخل الأسير أكرم يوسف الفسيسي (34عاماً) من بلدة إذنا، في الخليل، يومه الثاني في معركة الامعاء الخاوية؛ رفضاً لأمر اعتقاله الإداري الثاني لمدة ستة أشهر، وقد اعتقل الاحتلال الأسير الفسيسي بتاريخ 19/9/2016.