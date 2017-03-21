وقائي السلطة يعتقل الصحفي عامر أبو عرفة في الخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقل جهاز الأمن الوقائي في الخليل اليوم الثلاثاء، مراسل وكالة شهاب للأنباء عامر أبو عرفة بعد اقتحام منزله ومصادرة أغراضه الخاصة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت عائلة الصحفي أبو عرفة، إن 6 عناصر يتبعون جهاز الوقائي اقتحموا منزل العائلة قرب دوار الشعراوي بمنطقة الحاووز بالخليل وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به وهاتفه النقال وبطاقته الشخصية واقتادوه الى مكان لم يعرف حتى اللحظة.

واشارت الى أن عناصر الوقائي جاءوا بسيارة هنداي ويرتدون ملابس مدنية وبحوزتهم اسلحة قبل اقتحام المنزل.

وأكدت عائلة أبو عرفة أن نجلها الصحفي شعر مؤخرًا بوجود أشخاص يراقبونه عن بعد منذ عدة أيام وأشخاص آخرون يسألون عنه في المنطقة الأمر الذي يدل على وجود نية مسبقة لاختطافه.

وتعرض الصحفي أبو عرفة للاعتقال مرات عدة على يد الاحتلال الصهيوني وأجهزة أمن السلطة قضى خلالها سنوات في السجون، بسبب نشاطه الصحفي.