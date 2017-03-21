الاحتلال يعتقل أحد مؤسسي حركة المقاطعة BDS

قناة الأقصى - غزة

اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة الدولية للكيان (BDS).

وقال موقع القناة "السابعة" العبرية إن البرغوثي الذي يُقيم في عكا شمال الكيان الصهيوني معتقل لدى سلطات الاحتلال، مشيرةً إلى أنه يُدير شركة خاصةً له في رام الله مختصة بتسويق الأدوات الإلكترونية في الضفة المحتلة.

وتزعم القناة أن البرغوثي تعمد التخلف عن دفع الضرائب لعشر سنوات بواقع 700 ألف دولار، وأنه أودع مبالغ مالية كبيرة في إحدى بنوك الضفة.

وأضافت أن الناشط البرغوثي كان يستثمر جزءًا من أمواله في دعم حركة المقاطعة ضد الكيان عبر عقد ندوات ومحاضرات.