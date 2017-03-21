  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل أحد مؤسسي حركة المقاطعة BDS

الثلاثاء 21 مارس 2017 11:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل أحد مؤسسي حركة المقاطعة BDS

قناة الأقصى - غزة

اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة الدولية للكيان (BDS).

وقال موقع القناة "السابعة" العبرية إن البرغوثي الذي يُقيم في عكا شمال الكيان الصهيوني معتقل لدى سلطات الاحتلال، مشيرةً إلى أنه يُدير شركة خاصةً له في رام الله مختصة بتسويق الأدوات الإلكترونية في الضفة المحتلة.

وتزعم القناة أن البرغوثي تعمد التخلف عن دفع الضرائب لعشر سنوات بواقع 700 ألف دولار، وأنه أودع مبالغ مالية كبيرة في إحدى بنوك الضفة.

وأضافت أن الناشط البرغوثي كان يستثمر جزءًا من أمواله في دعم حركة المقاطعة ضد الكيان عبر عقد ندوات ومحاضرات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
محمد الطل

11 نائباً فلسطينياً معتقلاً في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً بينهم نائب ومحررون بالضفة والقدس المحتلتيْن

أمن السلطة يعتقل كادريْن في الجهاد الإسلامي

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال
Capture

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من معبر الكرامة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

11 نائباً فلسطينياً معتقلاً في سجون الاحتلال
منذ ساعة

تشققات في المسجد العمري بالقدس جراء الحفريات
منذ 3 ساعات

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً بينهم نائب ومحررون بالضفة والقدس المحتلتيْن
منذ 13 ساعة

الجهاد تنفي تعرض أمينها العام لمحاولة اغتيال
منذ 19 ساعة

حماس: الانحياز الأمريكي للاحتلال شرعنة لجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني
منذ 21 ساعة

حُكم نهائي أردني بعدم تسليم التميمي لأمريكا

مقالات

ريما خلف عربية تصهل بالحرية

ريما خلف عربية تصهل بالحرية

د. فايز ابو شمالة
ما هي الشروط الأمريكية التسعة ؟

ما هي الشروط الأمريكية التسعة ؟

د. فايز ابو شمالة
ماذا تريدون من غزة ؟

ماذا تريدون من غزة ؟

د. عصام شاور
الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

وسام عفيفة