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تشققات في المسجد العمري بالقدس جراء الحفريات

الثلاثاء 21 مارس 2017 10:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

تشققات في المسجد العمري بالقدس جراء الحفريات

قناة الأقصى - القدس المحتلة

كشف مدير مديرية الوعظ والإرشاد في دائرة الأوقاف الشيخ رائد دعنا عن وجود تشققات في جدران المسجد العمري الصغير الكائن في حي السريان بالبلدة القديمة بالقدس، نتيجة الحفريات الصهيونية.

وقال دعنا تصريح صحفي: "فوجئنا في مديرية الوعظ والإرشاد بإبلاغنا من قبل القيم على المسجد العمري الصغير، أن هناك تشققات في أرضية المسجد وجدرانه وعند بوابته الخارجية، فقمنا بإرسال المهندسين في قسم الإنشاء والإعمار بدائرة الأوقاف وآخرين من المديرية للمسجد، وبالفعل شاهدوا التشققات في جدران المسجد والباب الرئيس وأرضيته، التي تسببت فيها الحفريات الصهيونية بالمبنى المقابل للمسجد".

وأضاف: "نحن ضد الاعتداءات إن كانت تحت المساجد عامة والمسجد الأقصى خاصة أو تحت البيوت في البلدة القديمة".

واستنكر دعنا الحفريات التي تطال العمران والبنيان والإنسان، والاعتداءات المتكررة والعمل على تهويد مدينة القدس.

وشدد على أنه رغم الاعتداءات الصهيونية في القدس القديمة عامة والمسجد الأقصى خاصة، ستبقى الصبغة الإسلامية الدينية الروحية لهذا المكان موجودة للقدس والبلدة القديمة.

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