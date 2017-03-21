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الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً بينهم نائب ومحررون بالضفة والقدس المحتلتيْن

الثلاثاء 21 مارس 2017 08:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً بينهم نائب ومحررون بالضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، 12 فلسطينياً بحملة اعتقالات ومداهمات في عدد من مدن الضفة والقدس المحتلتيْن.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلالاعتقلت النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل بعد مداهمة منزله في مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مخلص أحمد النجار (الشريقي) "16عاماً"، بالإضافة لاعتقالها زوجة المواطن أحمد محمد الشريقي، خلال اقتحامها لمدينة يطا بالخليل

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر مصطفى وليد البستنجي، واعتقلته بعد أن عاثت فسادا في منزله، كما اعتقلت المواطن عبد مسالمة، من بيت جالا،  وأحمد حبيب من مدينة بيت ساحور، ومراد سليمان عطا من قرية دير أبو مشعل برام الله.

وسلمت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد عمايرة بلاغاً لمراجعة مخابراتها، بعد مداهمتها الليلة منزله في بلدة البرج قضاء الخليل، حيث أن الاحتلال أفرج عنه قبل عدة أيام فقط بعد قضائه 18 شهرا بالاعتقال.

وأفادت مصادر أن مقاومين استهدفوا الليلة الماضية، بعبوة ناسفة معبر الجلمة شمال مدينة جنين أعقب ذلك اقتحام للمدينة وأعمال تمشيط واسعة.

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