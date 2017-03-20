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الجهاد تنفي تعرض أمينها العام لمحاولة اغتيال

الإثنين 20 مارس 2017 10:24 م بتوقيت القدس المحتلة

الجهاد تنفي تعرض أمينها العام لمحاولة اغتيال

قناة الأقصى - غزة

نفى داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ما تداولته بعض المواقع عن تعرض الأمين العام للجهاد د. رمضان عبد الله شلح لمحاولة اغتيال في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال شهاب في تصريح صحفي، إنه "لا علم لنا من قريب أو بعيد بهذا الخبر"، محذراً من نشر هذه الأخبار.

وأكد شهاب أن مثل هذه الأخبار هدفها خلط الأوراق والتغطية على أي عمل تخطط له أو تحيكه مخابرات العدو ضد قادة المقاومة.

وكانت بعض المواقع نسبت لمصادر خاصة بها أخبارا تفيد بإحباط عملية اغتيال للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان شلح في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الاثنين.

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