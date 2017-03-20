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هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

الإثنين 20 مارس 2017 06:15 م بتوقيت القدس المحتلة

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، "بأن أعداد الحالات المرضية الموجودة في مختلف السجون الصهيونية في تزايد مستمر، في ظل ممارسة سلطات الاحتلال الصهيوني لسياسية الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى المرضى، والاستهتار بحياتهم". 

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، إلى أن الأسير أحمد حامد (20 عاما) من بلدة سلواد برام الله، والقابع حاليا، فيما يُدعى مستشفى سجن الرملة، يعاني بشكل دائم من تجلطات دموية بالأطراف، وذلك بعد إصابته بعدة رصاصات، أدت إلى كسر ضلعين في قفصه الصدري، وإصابة الكبد والرئة، وقدمه اليمنى.

في حين يعاني الأسير تيسير سمودي من بلدة اليامون، غرب جنين، والقابع في عزل "ايشل"، من مشاكل في العيون، ولديه مياه على الرئتين وشلل في الرجل اليمنى، ويأخذ أكثر من 15 نوعا من الأدوية، وهو بحاجة إلى إدخال طبيب متخصص بأسرع وقت ممكن، للاطلاع على وضعه الصحي.

فيما يمر الأسير شادي الحاوي (33 عاماً) من غزة، والقابع حالياً في سجن "نفحة"، بوضع صحي صعب، نتيجة تعرضه للإصابة بالرأس قبل الاعتقال، ووجود شظايا برأسه تسبب له آلاما حادة، تجعله يُصاب بنوبة عصبية وألم حاد يفقده الوعي، وأشار الأسير بأنه يبقى طوال الوقت مخدراً بسبب الأدوية المسكنة التي يتلقاها والتي أدمن أخذها طوال الفترة السابقة، فهو يأخذ 14 حبة دواء مسكن بشكل يومي.

كما يعاني الأسير أيوب عطا لله (24 عاماً) من غزة، والقابع حاليا في سجن "نفحة"، من بتر بالقدم اليمنى، نتيجة لإصابته خلال القصف الصهيوني  قبل أن يتم اعتقاله، وتم تركيب طرف صناعي له، لكن حينما اعتقل على حاجز "ايرز"، تعرض الطرف الصناعي للتلف الكامل، جراء التفتيش، والتنقلات الكثيرة، وهو بحاجة لتركيب طرف صناعي بأسرع وقت.

ويعاني الأسير محمود خطيب (42 عاماً) من محافظة جنين، ويقبع أيضا بسجن "نفحة"، من تلف أسنانه بالفك العلوي، سببت له التهابات حادة.

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