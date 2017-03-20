حماس: الرفض الأمريكي لمناقشة حقوق الإنسان في فلسطين انحياز واضح للكيان

قناة الأقصى - غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفض الخارجية الأمريكية إدراج أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انحيازا واضحاً للكيان الصهيوني وضوءاً أخضراً لاستمرار الانتهاكات والجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والتغطية عليها.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن هذا الإجراء يتطلب الإسراع في التوافق على عمل وطني فلسطيني إقليمي مشترك وموحد ومن المستويات كافة لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته وسبل مواجهة وإفشال سياسة الانحياز الأمريكي المعلن للكيان الصهيوني وضرورة تحشيد الرأي العام العالمي لدعم عدالة القضية الفلسطينية وحماية ودعم حقوق شعبنا.