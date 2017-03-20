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حماس: الانحياز الأمريكي للاحتلال شرعنة لجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني

الإثنين 20 مارس 2017 04:16 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: الانحياز الأمريكي للاحتلال شرعنة لجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني

قناة الأقصى - غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفض الخارجية الأمريكية إدراج أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انحيازا واضحاً للكيان الصهيوني وضوءاً أخضراً لاستمرار الانتهاكات والجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والتغطية عليها.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن هذا الإجراء يتطلب الإسراع في التوافق على عمل وطني فلسطيني إقليمي مشترك وموحد ومن المستويات كافة لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته وسبل مواجهة وإفشال سياسة الانحياز الأمريكي المعلن للكيان الصهيوني وضرورة تحشيد الرأي العام العالمي لدعم عدالة القضية الفلسطينية وحماية ودعم حقوق شعبنا.

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