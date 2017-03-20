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قبيل يوم الأم

الاحتلال يحرم 19 أسيرة أم من العيش مع أبنائهن

الإثنين 20 مارس 2017 12:56 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يحرم 19 أسيرة أم من العيش مع أبنائهن

قناة الأقصى - شؤون الأسرى  
 

قال نادي الأسير الفلسطيني "إن سلطات الاحتلال الصهيونية تعتقل  19 أسيرة من الأمهات الفلسطينيات في سجونه، وذلك من بين 60 أسيرة يقبعن في سجني هشارون والدامون".

وأضاف النادي في بيان أصدره لمناسبة يوم الأم، إن سلطات الاحتلال تحرم بعض الأسيرات من زيارة عائلاتهن، فيما تضيّق على الأخريات، كما وتحرم الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن تمكينهنّ من احتضان أبنائهن، إضافة إلى منع التواصل الهاتفي معهن وإرسال وتلقّي الرسائل المكتوبة.

وذكر أن الأسيرة الجريحة عبلة العدم (46 عاما)، من محافظة الخليل، هي أمّ لأعلى عدد من الأبناء بين الأسيرات، وهم تسعة، أصغرهم لم يكن يتجاوز الثلاث سنوات عند اعتقالها.

وأشار النادي إلى أن الاحتلال يحرم الأسيرة نسرين حسن (38 عاما)، من حيفا، من زيارة أبنائها السبعة والذين يقطنون في مدينة غزة، وأصغرهم طفل كان يبلغ من العمر تسعة أشهر عند اعتقالها. ومن بين الأسيرات الأمّهات، الأسيرة جودة أبو مازن (45 عاما)، والتي يعتقلها الاحتلال إلى جانب زوجها وابنها'.

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