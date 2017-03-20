الأسيران الحاوي وجرار يعانيان أوضاعاً صحية صعبة

قناة الأقصى - شؤون الأسرى



قال نادي الأسير الفلسطيني الاثنين، إن الأسيرين شادي الحاوي وماجد جرار، القابعين في سجن "نفحة" يعانيان من أوضاع صحية صعبة، وذلك منذ اعتقالهما.

وأوضح محامي نادي الأسير الذي زار الأسيران، إن الأسير الحاوي (33 عاماً)، ينتظر منذ أن اُعتقل عام 2004، أن يحصل على قرار بشأن إجراء عملية جراحية له، جراء وجود شظية في رأسه أُصيب بها قبل عملية اعتقاله.

وأفاد أن سلطات الاحتلال، كانت قد اعتقلته أثناء توجهه من غزة للعلاج في ألمانيا، وكان في حينه فاقداً للوعي، إلى أنه استعاد وعيه ووجد نفسه محتجزاً في مستشفى "رمبم" الصهيوني، ومنذ ذلك الوقت وهو ينتظر قراراً بإجراء عملية جراحية لإزالة الشظية، وفي كل مرة كان يُبلغ من قبل الأطباء أن إجراء العملية قد تتسبب بإصابته بالشلل." علماً أن الأسير يتناول يومياً (14) حبة دواء معظمها مسكنات جراء الآلام الشديدة التي يُعاني منها.

أما الأسير جرار (37 عاماً) من محافظة طولكرم، يُعاني من مشاكل في الجلد منذ أن اُعتقل عام 2004، حيث تظهر دمامل لونها أسود، وأثرها لا يزول، يرافق ذلك آلام حتى بعد زوالها، مشيراً إلى أنه تناول العديد من الأدوية إلا أنها لم تفضِ إلى علاج حتى الآن. ويُضيف "أن الأطباء زودوه مؤخراً بدواء واشترطوا بالمقابل أن يُجري فحوصات دورية للدم كل أسبوع إلا أنهم لم يلتزموا بذلك وعلى مدار ستة شهور أجرى فحوص لمرة واحدة فقط." كما ويُعاني الأسير من مشاكل في السمع، إضافة إلى وجود شظايا في إحدى ركبتيه، تسبب له آلام دائمة.

يذكر أن الأسير حاوي محكوم بالسجن (14) عاماً، والأسير جرار محكوم بالسجن لمدة (30) عاماً.