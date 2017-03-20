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وسط حراسة مشددة

بالصور : مستوطنون وطلاب يهود يقتحمون الأقصى

الإثنين 20 مارس 2017 12:18 م بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون وطلاب يهود يقتحمون الأقصى

قناة الأقصى - الفدس المحتلة 
 

اقتحم مستوطنون وطلاب يهود صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، بعد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس إن 56 مستوطنًا و20 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضح أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على الأبواب، واحتجزت البطاقات الشخصية للمصلين الوافدين للأقصى، وخاصة النساء والشبان.

وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل منذ الصباح إلى الأقصى، وانتشروا في ساحاته ومصلياته.

مستوطنون وطلاب يهود يقتحمون الأقصى
مستوطنون وطلاب يهود يقتحمون الأقصى
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