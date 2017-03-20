الاحتلال يعتقل قاصرَيْن بالنقب بتهمة إلقاء حجارة

قناة الأقصى - الداخل المحتل



اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية قاصرين فلسطينيين (14 عاما) من سكان النقب المحتل، بادعاء إلقاء حجارة على سيارات صهيونية على شارع رقم "40" بتاريخ 17 من مارس الجاري.

وادعت قوت الاحتلال أن "إلقاء الحجارة أسفر عن أضرار مادية في زجاج السيارة، وفي أعقاب ذلك ألقي القبض على القاصرين وجرى تحويلهما للتحقيقات، وربطا نفسيهما بالشبهات".

وذكرت قوات الاحتلال "أنه جرى استدعاء والديهما لشرح خطورة الشبهات، وبالتالي تم إطلاق سراحهما بشروط كفالة مقيدة".

ومن المقرر أن تُقدم الشرطة ملف التحقيقات إلى مكتب المدعي العام وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهما.