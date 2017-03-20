500 أسير يقضون أحكامًا بالمؤبد بسجون الاحتلال

قناة الأقصى - شؤون الأسرى



أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت مجددًا لتصل إلى(500) أسير، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال حكماً جديدًا بالمؤبد أمس.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي الاثنين أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الحالي 5 أحكام بالسجن المؤبد كان أخرها بالأمس بحق الأسير محمد عبد الباسط الحروب (23 عامًا) من قرية دير سامت غرب دورا بالخليل، بالسجن المؤبد 4 مرات، وغرامة مالية 750 ألف شيكل، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس قرب تجمع "غوش عتصيون" في شهر ديسمبر من العام 2015 .

وأشار إلى أن الأسير الحروب نفذ عملية مزدوجة بالدهس ثم بإطلاق النار، الأمر الذى أدى إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة عشرة آخرين بجراح بعضها خطيرة، وقد هدمت قوات الاحتلال منزل عائلته في فبراير من العام الماضي، بينما أصدرت بحقه محكمة عوفر حكمًا بالسجن المؤبد المضاعف 4 مرات.

وقال إن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الحالي أحكامًا مؤبدة بحق الأسرى محمد حسنى أبو شاهين (30عامًا)، من القدس، بذريعة إطلاق النار على مجموعة من المستوطن أدت لمقتل أحدهم وإصابة آخرين غرب رام الله، والأسير عبدالله منير اسحق من رام الله، واتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار على سيارة للمستوطنين جنوب نابلس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين.

وكذلك الأسير المقدسي خالد زهير قطينة" (37 عامًا)، بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس بشكل متعمد بالقدس، أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر بجروح، و الأسير محمد عبد المجيد عمايرة (40 عامًا) من الخليل، بعد إدانته بمساعدة الشهيد محمد الفقيه في تنفيذ عملية إطلاق النار جنوب الخليل، والتي قتل فيها مستوطنين وأصيب ثلاثة آخرين.