  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله بيده

الإثنين 20 مارس 2017 11:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله بيده

قناة الأقصى - القدس المحتلة 
 

أجبرت بلدية الاحتلال الصهيونية صباح الاثنين، مقدسيًا على هدم منزله بيده في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص إن المقدسي فراس صلاح محمود اضطر صباح اليوم إلى هدم منزله بيده، تفاديًا لدفع تكاليف هدم بلدية الاحتلال الباهظة.

وأوضح أن محمود استكمل هدم منزله البالغ مساحته نحو 140 مترًا مربعًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بلدية الاحتلال تفرض غرامات باهظة على المقدسيين جراء عمليات الهدم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل هدم المزيد من المنازل الفلسطينية بالقدس بهدف تهجير المقدسيين من مدينتهم، وردًا على إخلاء مستوطنة "عمونا" كما هدد رئيس البلدية "نير بركات"، فهو يريد من خلال هذه السياسة إظهار أنه يميني متشدد، نظرًا لأنه يتنافس مع بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة الصهيونية .

وتتعرض بلدة العيسوية لاعتداءات الصهيونية متواصلة، تتمثل في الاقتحامات الليلية والاعتقالات، وعمليات الهدم ونصب الحواجز العسكرية، والتنكيل بسكانها، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين كافة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين

الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة
17352089_1474246482652248_2562571470203263064_n

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد الأعرج
الاحتلال

الاحتلال يعتقل محررا ويصادر مركبته جنوب الخليل

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة المحتلة
منذ ساعة

الاحتلال يهدم منزل مواطن شرقي القدس
منذ 10 ساعات

قتْل عنصر أمن وإصابات باشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة
منذ الأمس

الحكم بإعدام مدانيْن بتجارة المخدرات في غزة والداخلية تتوعد مروجيها
منذ 21 ساعة

القوى الوطنية والإسلامية تشيد بشجاعة "خلف" وترفض تسليم "التميمي"
منذ 15 ساعة

الأسير "شلش" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

مقالات

ما هي الشروط الأمريكية التسعة ؟

ما هي الشروط الأمريكية التسعة ؟

د. فايز ابو شمالة
ماذا تريدون من غزة ؟

ماذا تريدون من غزة ؟

د. عصام شاور
الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

وسام عفيفة
أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

د. فايز ابو شمالة