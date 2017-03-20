نزلاء سجن بغزة يتواصلون مع ذويهم عبر الإنترنت

قناة الأقصى - غزة



أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الإثنين، عن سماحها لنزلاء أحد سجونها بالتواصل مع ذويهم خارج قطاع غزة عبر الإنترنت.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إن: "مركز تأهيل وإصلاح الكتيبة سَهّلَ لعددٍ من نزلائه الاتصال بذويهم في خارج قطاع غزة عبر الانترنت".

وذكرت أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار مدير مركز "الكتيبة" المقدم وائل الحسني إلى أن ذلك جاء "لتسهيل التواصل بين النزلاء داخل المركز وتمكينهم من الاتصال مع ذويهم الذين يتواجدون خارج قطاع غزة".

ولفت إلى أن "الاتصالات تُمنح للنزلاء الذين يثبتون حسن السير والسلوك خلال قضاء فترة محكوميتهم داخل المركز، وخاصة أنهم لا يتمتعون بحقهم في الزيارة مثل الباقين نظرًا لأنَّ أهلهم غير متواجدين في القطاع".

ونبّه مدير مركز الإصلاح إلى أن "هذه الاتصالات تتم بإشراف تام ومتابعة من إدارة المركز".