  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

نزلاء سجن بغزة يتواصلون مع ذويهم عبر الإنترنت

الإثنين 20 مارس 2017 11:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

نزلاء سجن بغزة يتواصلون مع ذويهم عبر الإنترنت

قناة الأقصى - غزة 
 

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الإثنين، عن سماحها لنزلاء أحد سجونها بالتواصل مع ذويهم خارج قطاع غزة عبر الإنترنت.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إن: "مركز تأهيل وإصلاح الكتيبة سَهّلَ لعددٍ من نزلائه الاتصال بذويهم في خارج قطاع غزة عبر الانترنت".

وذكرت أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار مدير مركز "الكتيبة" المقدم وائل الحسني إلى أن ذلك جاء "لتسهيل التواصل بين النزلاء داخل المركز وتمكينهم من الاتصال مع ذويهم الذين يتواجدون خارج قطاع غزة".

ولفت إلى أن "الاتصالات تُمنح للنزلاء الذين يثبتون حسن السير والسلوك خلال قضاء فترة محكوميتهم داخل المركز، وخاصة أنهم لا يتمتعون بحقهم في الزيارة مثل الباقين نظرًا لأنَّ أهلهم غير متواجدين في القطاع".

ونبّه مدير مركز الإصلاح إلى أن "هذه الاتصالات تتم بإشراف تام ومتابعة من إدارة المركز".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (2)

مخترع الإنترنت يحذر من 3 قضايا على الشبكة العنكبوتية.. ما هي؟
خليل الحية

الحية: لسنا هواة حروب بغزة وما حدث بالضفة أمرٌ مؤسف
17155540_1468575153219381_3068217870798699996_n

دعوات لاعتصام بغزة تنديدا باعتداء السلطة على الصحفيين
وقفة لنواب التشريعي المختطفين

وقفة لنواب التشريعي بغزة تضامناً مع زملائهم المعتقلين في سجون الاحتلال
w855

الثقافة تطلق مهرجاناً لإحياء للتراث الفلسطيني بغزة

الأخبار الرئيسية

منذ دقيقتين

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله بيده
منذ ساعتين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة المحتلة
منذ ساعة

الاحتلال يهدم منزل مواطن شرقي القدس
منذ 10 ساعات

قتْل عنصر أمن وإصابات باشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة
منذ الأمس

الحكم بإعدام مدانيْن بتجارة المخدرات في غزة والداخلية تتوعد مروجيها
منذ 21 ساعة

القوى الوطنية والإسلامية تشيد بشجاعة "خلف" وترفض تسليم "التميمي"

مقالات

ما هي الشروط الأمريكية التسعة ؟

ما هي الشروط الأمريكية التسعة ؟

د. فايز ابو شمالة
ماذا تريدون من غزة ؟

ماذا تريدون من غزة ؟

د. عصام شاور
الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

وسام عفيفة
أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

د. فايز ابو شمالة