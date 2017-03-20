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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة المحتلة

الإثنين 20 مارس 2017 09:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من مدن بيت لحم وقلقيلية والقدس ورام الله ونابلس المحتلة.

ففي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، حاتم زمرد، ومحمد ناصر، وأحمد ناصر، ومحمد رمزي محيسن، وكلهم من العيساوية.

ومن مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عايد الهريمي، ومن قلقيلية المواطن عدي هنية، فيما اعتقلت الطالبة استبرق يحيى التميمي، من الرام بالقدس، حيث اعتقلت من سكنها في بلدة بيرزيت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سلطان النقيب، من مخيم عسكر، نابلس، حيث اعتقل مساء أمس قرب بلدة عناتا بالقدس.

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