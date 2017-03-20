طائرة صهيونية تقتل قياديا بفوج الجولان

قناة الأقصى - دمشق

استهدفت طائرة صهيونية قياديا في فوج الجولان، التابع رسميا لما يعرف بقوات الدفاع الوطني (إحدى القوات الرديفة لقوات النظام السوري)، أثناء قيادته سيارته في طريق دمشق خان أرنبة، مما أدى إلى قتله على الفور.

وأوضحت مصادر لقناة الجزيرة القطرية، أن القتيل هو ياسر السيد، المنحدر من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، والذي كان له دور بارز في تشكيل فوج الجولان تحت إشراف مباشر من حزب الله اللبناني.

يذكر أن غارة صهيونية استهدفت مطلع عام 2015 موكبا لحزب الله اللبناني في محافظة القنيطرة، مما أدى إلى قتل القياديين في الحزب جهاد عماد مغنية، ومحمد أحمد عيسى وأربعة آخرين، وتحدثت المصادر حينها عن أنه كان في مهمة لتشكيل مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني بالقرب من الجولان السوري المحتل.

وفي الثامن من الشهر الجاري أعلن المتحدث باسم قوات حركة النجباء العراقية هاشم موسوي تشكيل لواء لتحرير الجولان، وقال إن هذا اللواء مستعد ومدرب ويمتلك خططا عالية الدقة، وأكد أن حركة النجباء مستعدة للتعاون مع حلفائها لتحرير الجولان، وأن أي تحرك في هذا الاتجاه منوط بموافقة الحكومة السورية.

وتقاتل حركة النجباء ضمن مليشيات الحشد الشعبي التي تخوض معارك ضد تنظيم الدولة في محيط مدينة تلعفر العراقية، كما أنها من بين عدة مليشيات أجنبية تقاتل إلى جانب النظام السوري في مواجهة المعارضة السورية المسلحة.