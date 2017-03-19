الأسير "شلش" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

قال محامي نادي الأسير، إن الأسير رأفت شلش (34 عاما)، من بلدة بيت عوا في محافظة الخليل، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أربعة أيام، رفضا لاعتقاله الإداري، ومطالبةً بتحديد سقفه.

وأضاف نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأحد، إثر زيارة محاميه للأسير في سجن النقب الصحراوي، أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير شلش في السابع عشر من كانون الثاني 2016، وصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، علما أن الأمر الحالي ينتهي في الرابع عشر من نيسان المقبل.

من الجدير ذكره أن الأسير شلش، متزوج وله ثلاثة أطفال، وقد قضى سابقا في سجون الاحتلال ما مجموعه سبع سنوات.