الحكم بإعدام مدانيْن بتجارة المخدرات في غزة والداخلية تتوعد مروجيها

قناة الأقصى - غزة

أصدرت المحكمة العسكرية في غزة صباح اليوم الأحد، حكمين بإعدام مدانين بالاتجار بالمخدرات، وآخرَين بالأشغال الشاقة، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع غزة.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على تاجر المخدرات (ز.ت)، مشيرة إلى أنه "فار من العدالة".

كما أصدر القضاء العسكري حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص والفصل من الخدمة على تاجر المخدرات (ر.م).

والمحكومين السابقين بالإعدام من سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي نفس السياق، حكمت المحكمة على (ر.أ) وهو عسكري برتبة رقيب في الشرطة الفلسطينية (التابعة لسلطة رام الله)، ويسكن في جباليا بشمال القطاع بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية 10 آلاف دينار، مع الفصل من الخدمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار.

وحكمت المحكمة على (ش.د) وهو عسكري برتبة رقيب في الشرطة الفلسطينية (التابعة لسلطة رام الله)، ويسكن حي الصبرة بمدينة غزة، بالسجن 9 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية 9 آلاف دينار، مع الفصل من الخدمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، إن الوزارة لن تتهاون مع تجاه تجار المخدرات ومروجيها، وستواصل بذل كل الجهود من أجل تخليص مجتمعنا من هذه الآفة القاتلة.

وأضاف أنه خلال الشهور الماضية كثَّفت شرطة مكافحة المخدرات إجراءاتها، بمساندة الأجهزة الأمنية كافة من أجل ضرب تجار المخدرات وتجفيف منابعها، كما تُوِّجت جهود شرطة مكافحة المخدرات بتوجيه ضربات كبرى للتجار كان أبرزها ضبط مواد مخدرة تُقدر بما يزيد على مليون دولار كانت معدة للتوزيع داخل قطاع غزة خلال يناير الماضي.

كما أكد البزم على وجود مخطط لإغراق القطاع بالمخدرات للنيل من قوة ووحدة المجتمع الفلسطيني وفي طليعته الشباب الذين يمثلون عنصر القوة الأساس في مجتمعنا، وأن كل من يقوم بالإتجار بالمخدرات لا يقل جرمه عن المتخابرين مع الاحتلال، فهدفهم واحد وهو تدمير المجتمع الفلسطيني، وأن ما فشل الاحتلال في تحقيقه من خلال الحروب والحصار لن يُفلح في تحقيقه من خلال نشر المخدرات والسموم بين أبناء شعبنا.