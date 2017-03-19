عائلة "غولدن": حكومة نتنياهو أظهرت ضعفها أمام حماس

قناة الأقصى - غزة

انتقدت عائلة الضابط الصهيوني الأسير لدى كتائب القسام "هدار جولدن" تسليم حكومة الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم.

وقالت العائلة في مؤتمر صحفي أمس، إن حكومة نتنياهو أظهرت ضعفها أمام حماس بدلاً من القوة في ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى الحركة.

وأضافت "يؤلمنا أن نرى مراراً وتكراراً كيف تتخلى الحكومة التي يرأسها نتنياهو عن مطالبنا"، وذلك في أعقاب الإفراج عن جثماني شهيدين محسوبين على حركة حماس أمس الأول.

وأكدت عائلة جولدن أنها ستواصل الطلب على الحكومة من أجل الضغط على حماس للتفاوض من أجل عودة ابنهم وعودة الجندي آرون شاؤول.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني أعلنت عن فقد الاتصال بالضابط هدار جولدن عقب مواجهات عنيفة مع كتائب القسام خلال العدوان شرق محافظة رفح صيف عام 2014.