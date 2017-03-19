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3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 19 مارس 2017 08:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم 19 مارس، ثلاثة أسرى من الضفة المحتلة وقطاع غزة أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير شاهر عزيز محمود حلاحلة (39 عامًا) من قرية خاراس قضاء مدينة الخليل المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مخيم جباليا شمال القطاع الأسير فهمي أسعد فهمي أبو صلاح (29 عامًا) المحكوم بالسجن 22 عامًا والأسير غسان سعيد فهمي أبو صلاح (27 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2008، وأمضيا تسعة أعوام كاملة في السجون الصهيونية.

المصدر : إذاعة الأسرى

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