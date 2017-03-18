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ترمب يرفض مصافحة ميركل

السبت 18 مارس 2017 02:26 م بتوقيت القدس المحتلة

ترمب يرفض مصافحة ميركل

قناة الأقصى - واشنطن

صنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحدث مجددا عندما لم يصافح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال استقباله لها في المكتب البيضاوي، على غير عادته خلال مقابلاته مع الرؤساء والقادة منذ تنصيبه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتفادى ترمب الرد على صحفيين سألوا عما إذا كان الزعيمان سيتصافحان، وسألت ميركل الرئيس الأميركي وهي تبتسم "هل تريد أن نتصافح"؟ غير أن الحاضرين لاحظوا أن ترمب أشاح بوجهه عن المستشارة الألمانية عندما كانت بصدد استفساره.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي لفت الأنظار بتصرفاته غير المعتادة أثناء مصافحة ضيوفه، وأبرزها مصافحة طويلة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وكذلك مصافحته لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال استقبالهم في البيت الأبيض.

والتقى ترمب المستشارة أنجيلا ميركل في واشنطن، لكن التوتر كان جليا والخلافات واضحة، خصوصا في عدد من الملفات.

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