إصابات بمواجهات عنيفة في مخيم العروب بالخليل

قناة الأقصى - الخليل

شيّعت الجماهير الفلسطينية في الخليل جنوب الضفة المحتلة ظهر السبت، جثمانيّ الشهيدين مراد أبو غازي، وسعد قيسية والذيْن ارتقيا برصاص قوات الاحتلال أحدهما –(أبو غازي)- مساء الجمعة، والآخر قبل أسبوعين.

وسار موكب تشييع الشهيدين كلًا في قريته، حيث شُيّع الفتى يوسف أبو غازي في مخيم "العروب"، وسعد قيسية في "الظاهرية" بعد انطلاق مسيرة تشييعهم من مشفى "الأهلي" في الخليل.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الصهيوني، عقب تشييع الشهيد أبو غازي في مخيم العروب، وسط إطلاق كثيف للغاز والرصاص، واعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل المواطنين خلال المواجهات.

وأفادت المصادر بأن 5 شبان أصيبوا خلال المواجهات التي استمرت لوقت على مدخل المخيم بعد الانتهاء من تشييع الشهيد أبو غازي، بينما أصيب جندي صهيوني بجروح في قدمه.

واستشهد الفتى مراد أبو غازي (16عاما) متأثراً برصاصة في الصدر خلال مواجهات مع الاحتلال مساء الجمعة، بينما وصفت جراح فتى آخر بالخطيرة.

وسلّمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد سعد القيسية من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بعد احتجازه لـ17 يوماً، حيث استشهد برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح طفيفة.