كيف تعرف أن حسابك بفيسبوك مخترق وكيف تتصرف؟

قناة الأقصى - غزة



هل تستطيع معرفة إن كان حسابك على فيسبوك مخترقا أم لا؟ وهل تعلم ما الذي ينبغي فعله إن اكتشفت اختراق حسابك؟ فإن كانت إجابتك عن السؤالين السابقين بالنفي فطالع السطور التالية لتعرف كيفية تمييز إن كان حسابك مخترقا، وما ينبغي عليك فعله في هذه الحالة.

قد يولي البعض أهمية كبيرة لاختراق حساباتهم على فيسبوك لكن للقراصنة وجهة نظر أخرى، فتسجيل الدخول التلقائي إلى الحسابات الأخرى العديدة باستخدام فيسبوك يتيح لهم الوصول إلى تلك الحسابات بمجرد استحواذهم على حسابك بفيسبوك، كما يمكن لهم جمع العديد من المعلومات عنك من خلال حسابك على فيسبوك والتي قد تستخدم لسرقة هويتك.

فإذا شككت بأن حسابك مخترق فتوجه إلى السهم في الزاوية العليا اليمنى من صفحة فيسبوك وانقر عليه، ومن القائمة المنسدلة اختر "إعدادات"، ومن الصفحة الجديدة التي ستظهر اختر من القائمة على اليسار "أمن" ثم "من أين سجلت الدخول".

ستظهر لك عند هذه المرحلة قائمة بالأجهزة ومواقعها التي سجلت منها الدخول إلى حسابك في فيسبوك فإن لم تميز أحد تلك الأجهزة والمواقع فالاحتمال الأكبر أن حسابك مخترق، وبهذه الحالة يتوفر عندك على يمين كل معلومة باسم الجهاز والموقع خيار "إنهاء النشاط" وعند النقر عليه فإنك ستخرج المخترق من حسابك.. ولكن مؤقتا.

كيف أعرف أن حسابي مخترق؟

- تغير اسمك أو تاريخ ميلادك أو بريدك الإلكتروني أو كلمة المرور.

- إرسال دعوات صداقة إلى أشخاص لا تعرفهم.

- إرسال رسائل من حسابك لكنك لم تكتبها.

- منشورات تظهر في خطك الزمني لم تكن أنت ناشرها.

ماذا تفعل إذا اخترق حسابك؟

بمجرد أن تنقر على "إنهاء النشاط" المذكورة سابقا عليك أن تغير كلمة المرور فورًا، ثم اطلب مساعدة فيسبوك، حيث إن لدى الموقع نظام للمساعدة في حالة اختراق الصفحة.

توجه إلى مركز مساعدة فيسبوك وانقر على رابط "أعتقد أن حسابي اخترق أو أن أحدا يستخدمه بدون إذني" ثم انقر على "أمّنه" عندها سيأخذك فيسبوك إلى صفحة تسجل منها الدخول وتتبع خطوات لتأمين حسابك.

كيف تحافظ على حسابك بفيسبوك آمنا؟

يحفل فيسبوك العديد من المزايا الأمنية التي ينبغي عليك تفعيلها، وكل ما عليك هو التوجه إلى السهم في الجهة اليمنى العليا من الصفحة ثم النقر على "إعدادات"، ومن هناك:

- فعل خيار "تنبيهات تسجيل الدخول"، بحيث تتلقى تنبيهات عندما يتم تسجيل الدخول إلى حسابك، مما يساعدك على اكتشاف الاختراق في وقت مبكر قبل حدوث أضرار كبيرة.

- توجه إلى "الموافقات على تسجيل الدخول" وفعّل "التحقق بخطوتين"، ثم اختر طبقة حماية إضافية من القائمة.

- توجه إلى "كلمات مرور التطبيق" ودع الأداة تولد لك كلمة مرور فريدة لتطبيقاتك بدلا من استخدام كلمة مرور فيسبوك.

- انقر على "جهات الاتصال الموثوقة" وأضف عددا محدودا من الأصدقاء المقربين أو أعضاء العائلة الذين بإمكانهم مساعدتك لفك قفل حسابك إذا ما تم اختراقه يوما ما.

باتباع الخطوات السابقة فإن حسابك يصبح أصعب للاختراق من أي وقت مضى وأسهل كثيرا باسترجاعه إذا ما اخترق، ولا تنس استخدام كلمة مرور لحسابك مكونة من أرقام وحروف ورموز عشوائية لإضافة مزيد من الحماية.