4 أحكام بالمؤبد بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية العام الحالي

قناة الأقصى - غزة

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال تواصل إصدار أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم بالمشاركة في عمليات فدائية أدت إلى مقتل مستوطنين أو جنود، حيث أصدرت منذ بداية العام الحالي 4 أحكام جديدة بالسجن المؤبد.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن الاحكام الأربعة بالمؤبد رفعت أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال لتصل إلى (499) أسيراً، العشرات منهم معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، بينما الغالبية العظمى بينهم صدرت بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد بعد مشاركتهم في عمليات للمقاومة خلال انتفاضة الأقصى .

وأشار الأشقر الى أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال العام الحالي أحكاما مؤبدة بحق الأسير محمد حسنى أبو شاهين 30 عاماً، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المستوطنين أدت لمقتل أحدهم وإصابة آخرين بالقرب من بلدة دير إبزيع غرب رام الله .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو شاهين بتاريخ 18/7/2015، وأصدرت بحقه محكمة عوفر العسكرية حكماً بالسجن المؤبد مرتين ودفع تعويض مالي بقيمة (ثلاثة ملايين ونصف مليون شيقل) (حوالى مليون دولار) وهو أسير محرر سبق وان اعتقل لثلاثة سنوات في عام 2006 ، بتهمه التخطيط لمحاولة طعن جندي صهيوني وتجهيز عبوة ناسفة، وقد هدمت سلطات الاحتلال منزله المكون من عدة طوابق .

وأضاف الأشقر بأن الأسير الثاني الذى صدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد هو عبدالله منير صالح اسحق من رام الله ، وقد اتهمه الاحتلال بالانتماء لحركة حماس، وتنفيذ عملية إطلاق نار على سيارة للمستوطنين جنوب نابلس في 29/6/2015 أدت في حينه إلى مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين، وقد أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً بالسجن المؤبد إضافة إلى 30 عاماً، ودفع غرامة باهظة بقيمة 250 ألف شيقل.

فيما أصدرت المحكمة المركزية في القدس بحق الأسير المقدسي خالد زهير نجم الدين قطينة (37 عاماً)، حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عاما، وغرامة مالية بقيمة (516) ألف شيقل ، بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس بشكل متعمد قرب التلة الفرنسية بالقدس، بتاريخ 15/4/2015، أدت الى مقتل مستوطن وإصابة آخر بجروح ، وقد أصيب بجراح نتيجة إطلاق النار عليه، وهو متزوج وأب لطفلة رزق بها بعد اعتقاله حيث كانت زوجته حامل .

وبين الأشقر بأن الأسير الرابع هو محمد عبد المجيد عمايرة ( 40 عاماً) من بلدة دورا في محافظة الخليل، وقد أصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقه حكماً بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 250 ألف شيقل، بعد إدانته بمساعدة الشهيد محمد الفقيه في تنفيذ عملية إطلاق النار قرب معسكر “المجنونة” جنوب الخليل مطلع شهر يوليو 2016 والتي قتل فيها حاخام صهيوني وأصيب ثلاثة آخرون.

وقد اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 5/7/2016، وبعد شهر قامت قوت الاحتلال بهدم منزله المكون من طابق واحد عبر زراعة متفجرات بداخله ، ثم تسويته بالجرافات، وقد رفض الأسير الوقوف أمام قاضى الاحتلال في بداية الجلسة التي نطق بها بالحكم، وقام القاضي بحرمان عائلته من دخول القاعة وحضور الجلسة .

وبين الأشقر إلى أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل صهاينة سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل مستوطنين صهاينة.