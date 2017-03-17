  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بالصور والفيديو : استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

الجمعة 17 مارس 2017 09:45 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

استشهد طفل وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال ، على مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل مراد يوسف أبو غازي (16 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال في مخيم العروب، واصفة الحالة الصحية للطفل الثاني بالخطيرة لكنها مستقرة، جراء إصابته برصاصة في الصدر أيضا.

وذكر مراسلنا أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال  المتمركزة على مدخل المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال والفتية، ما أدى إلى إصابة الطفل أبو غازي برصاصة في صدره نقل إثرها للمستشفى، ليعلن عن استشهاد لاحقا، إضافة لإصابة طفل آخر بجروح خطيرة.

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
17352089_1474246482652248_2562571470203263064_n

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد الأعرج
w855 (1)

اعتصام للمطالبة بفتح مداخل خربة "قلقس" بالخليل
الاحتلال

الاحتلال يعتقل محررا ويصادر مركبته جنوب الخليل
الاحلتال

الاحتلال يخلص ثلاثة صهاينة دخلو عن طريق الخطأ لقلنديا
ايرز

أدلة من "إيرز" تؤكد تشديد الاحتلال حصار غزة

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

4 أعوام على رحيل "خنساء فلسطين"
منذ 5 ساعات

باسل الأعرج .. عاشَ نيصًا وقاتل كالبرغوث
منذ 5 ساعات

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد الأعرج
منذ 9 ساعات

بحر يندد بطلب امريكا تسليم "التميمي" ويثمن موقف الأردن
منذ 11 ساعة

أدلة من "إيرز" تؤكد تشديد الاحتلال حصار غزة
منذ الأمس

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد "الأعرج" غدا دون شروط

مقالات

الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

وسام عفيفة
أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

د. فايز ابو شمالة
تجارة المخدرات في الضفة جريمة منظمة

تجارة المخدرات في الضفة جريمة منظمة

د. عصام شاور
أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

غسان مصطفى الشامي