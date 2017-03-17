استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

استشهد طفل وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال ، على مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل مراد يوسف أبو غازي (16 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال في مخيم العروب، واصفة الحالة الصحية للطفل الثاني بالخطيرة لكنها مستقرة، جراء إصابته برصاصة في الصدر أيضا.

وذكر مراسلنا أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال والفتية، ما أدى إلى إصابة الطفل أبو غازي برصاصة في صدره نقل إثرها للمستشفى، ليعلن عن استشهاد لاحقا، إضافة لإصابة طفل آخر بجروح خطيرة.