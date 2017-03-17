4 أعوام على رحيل "خنساء فلسطين"

يُصادف اليوم الجمعة 17 مارس، الذكرى السنوية الرابعة لرحيل "خنساء فلسطين" مريم فرحات ( أم نضال) النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير و الإصلاح.

هي مريم محمد يوسف فرحات ولدت في غزة لعام 1949م، وسكنت حي الشجاعية شرق غزة، تزوجت من فتحي فرحات، ومن خطواتها الأولى في ركب الثائرين، أن حملت بمولودها الأول أثناء الامتحانات الثانوية "التوجيهي"، وقد تحصلت على معدل 80% .

واشتهرت فرحات بلقب "خنساء فلسطين"، بسبب التضحيات الكبيرة التي قدمتها فهي أرملة وأم لستة أبناء وأربع بنات، جميع أبنائها من كتائب الشهيد عز الدين القسام، استُشهد منهم ثلاثة، نضال ومحمد ورواد، وأم لأسير منذ 11 عاما في سجون الاحتلال .

بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي، خاضت مسيرة المقاومة والسياسة لتكمل دربها ونضالها من أجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة وفق قولها لوسائل الإعلام.

وفي عام 1992م آوت أم نضال في بيتها، المناضل الذي وصفه الصهاينة "بذي الأرواح السبعة"، القائد عماد عقل قائد الجناح العسكري لحركة حماس، واستشهد في منزلها بالرابع والعشرون من نوفمبر لعام 1993، بعد أن تحول إلى جبهة حرب بينه وبين ما يزيد عن مائتي جندي صهيوني قبل اقتحامهم المنزل واستشهاد عماد عقل.

وفي مطلع العام 2002 ظهرت أم نضال فرحات في شريط فيديو وهي تودع نجلها الشهيد القسامي محمد لتنفيذ عملية في مستوطنة "عتصمونا"، حيث تمكن من قتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة.

واغتالت قوات الاحتلال نجلها البكر نضال في العام 2003، وكان يعد أحد القادة الميدانيين في كتائب القسام، وهو أحد المهندسين الأوائل لصواريخ المقاومة.

كما اغتالت طائرات الاحتلال في العام 2005 ابنها الثالث الشهيد رواد بعد قصف سيارته في مدينة غزة.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نجلها وسام في العام 2005 بعد أن أنهى محكوميته البالغة 11 عاما.

في يوم 17مارس 2013 توفيت النائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني مريم فرحات في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعد صراع مع المرض استمر سنوات، وقضت فرحات سنوات في رحلات العلاج بين مصر وغزة وسوريا.