الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد الأعرج

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



سلّمت سلطات الاحتلال بعد عصر الجمعة جثمان الشّهيد باسل الأعرج على حاجز (300) المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية.

وأكّد الهلال الأحمر الفلسطيني أنّه تسلّم جثمان الشهيد على الحاجز، بحضور ممثل من عائلته، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الحسين ببيت جالا لمعاينته، قبل أن تبدأ مراسم التشييع للجثمان في مسقط رأسه بقرية الولجة غربي بيت لحم.

وأكّدت مصادر من عائلة الأعرج أنّ الجثمان جرى نقله بعد المعاينة إلى منزله المقابل لمستوطنة "هار جيلو"، حيث أدت الجماهير الفلسطينية الصلاة على الجثمان أمام المنزل، ومن ثمّ شيعته إلى مقبرة العائلة مشيا على الأقدام، ورُفعت الأعلام الفلسطينية فقط في عملية التشييع.

وكان الشهيد الأعرج استشهد قبل نحو عشرة أيام في اشتباك مسلح في إحدى البنايات مع قوة عسكرية من جيش الاحتلال، بعد بضعة شهور من مطاردته، عقب خروجه من سجون الأجهزة الأمنية، واعتقاله مع آخرين على خلفية التخطيط لتنفيذ عمليات ضدّ الاحتلال.