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بالصور : اعتصام للمطالبة بفتح مداخل خربة "قلقس" بالخليل

الجمعة 17 مارس 2017 03:05 م بتوقيت القدس المحتلة

اعتصام للمطالبة بفتح مداخل خربة "قلقس" بالخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

اعتصم أهالي خربة "قلقس" جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية بعد ظهر الجمعة، مطالبين بفتح مدخل خربتهم المؤدي إلى مدينة الخليل، والمغلق منذ أحداث انتفاضة الأقصى عام 2000.

ونظم المشاركون اعتصامهم على الشارع الالتفافي قرب مستوطنة "بيت حجاي" جنوب مدينة الخليل، محتجين على استمرار اغلاق الشارع، وما يتسبّب به الاغلاق من عرقلة لحركة المواطنين ومضاعفة للمسافات.

كما يتسبب إغلاق الشارع بوقوع العديد من حوادث السير القاتلة بحقّ مواطني الخربة أثناء محاولتهم العبور مشيا على الأقدام الشارع الالتفافي للوصول إلى منازلهم.

وطالب المشاركون بضرورة فتح الشارع وإزالة الاغلاقات وتسهيل حركة وصولهم إلى منازلهم، داعين الجهات الرسمية الفلسطينية إلى أخذ دورها في الضّغط على الاحتلال للعمل على فتح الشارع.

وحضرت إلى المكان قوة من جيش الاحتلال وحاصرت الاعتصام وأعاقت استمراره بعد أن هددت بفضه بالقوة.

اعتصام للمطالبة بفتح مداخل خربة "قلقس" بالخليل
اعتصام للمطالبة بفتح مداخل خربة "قلقس" بالخليل
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