بحر يندد بطلب امريكا تسليم "التميمي" ويثمن موقف الأردن

قناة الأقصى - غزة



ندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم الجمعة بالطلب الأمريكي من الأردن تسليم المناضلة الأسيرة المحررة أحلام التميمة تمهيدا لمحاكمتها بتهمة "الإرهاب".

وثمن بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد الكنز في غزة، موقف المملكة الأردنية الهاشمية الرافض لتسليم المناضلة التميمي، مؤكدا أن المقاومة ليست ارهابا دوليا، ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن أرضه وفق القانون الدولي.

وطالب الأمتين العربية والاسلامية وأحرار العالم بالوقوف ضد الظلم الذي تمارسه أمريكا و(الاحتلال الصهيوني).

وقال " إن منح الاحتلال للآذان يستوجب وقفة الأمة الاسلامية والعربية معنا"، معتبرا ذلك انتهاك صارخ لحرية الديانات التي كفلتها جميع المواثيق الدولية.

وأضاف "أن شعبنا ومقاومتنا سيدافعون عن مساجد ومآذن القدس، ونسمح بأن يمر قانون حظر رفع الاذان في القدس المحتلة، وسنرفع الاذان في كل فلسطين".

وتابع "إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، بل لكل مسلم يوحد الله"، محمَّلا القادة العرب والمسلمين مسئولية التهاون في أولى القبلتين، وداعيا إلى تحرك عربي رسمي وشعبي ومؤسساتي لنصرة المسجد الأقصى الذي منع الآذان فيه بقرار صهيوني .

وأكد أن قطاع غزة سيبق مدافعا عن المسجد الأقصى ومساجد فلسطين كافة، ومستمر في بناء المزيد من المساجد، وسنستمر في رفع راية الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين، وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال.