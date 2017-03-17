الاحتلال يعتقل محررا ويصادر مركبته جنوب الخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الصهيوني فجر الجمعة أسيرا محررا بعد اقتحام منزله في مدينة دورا جنوب الخليل في جنوب الضفة الغربية، وصادرت مركبته الخاصة.

وذكرت مصادر محلية أن قوّة عسكرية من جيش الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يوسف عبد العزيز قزاز (45 عاما) بعد اقتحام منزله في منطقة عرقان عوض بالمدينة.

وحسب المصادر أجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة داخل المنزل استمرّت لعدة ساعات، قبل أن تصادر مركبته وتنقله إلى جهة مجهولة.

وكررت قوات الاحتلال مؤخرا مصادرة عدد من مركبات لمعتقلين ولأسرى محررين محسوبون على حركة حماس في مدينة دورا، وصلت لأكثر من خمس مركبات، بذرائع أمنية مختلفة.