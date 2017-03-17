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ما هو جديد غوغل بالنسبة لمرفقات جيميل؟

الجمعة 17 مارس 2017 09:02 ص بتوقيت القدس المحتلة

ما هو جديد غوغل بالنسبة لمرفقات جيميل؟

قناة الأقصى - غزة 
 

أعلنت شركة غوغل عن تحسينات في تعامل خدمتها للبريد الإلكتروني، جيميل Gmail، مع المرفقات التي تتضمن مقاطع فيديو، وهي إحدى النوعيات القليلة من المرفقات التي لا يُمكن للمستخدم مشاهدتها او استعراضها قبل تنزيلها على جهازه.

وأوضحت غوغل، عبر مدونتها الرسمية، أن التحسينات الجديدة في خدمة جيميل ستسمح للمستخدم باستعراض الفيديوهات القصيرة المرفقة مع رسائل البريد الإلكتروني، دون الحاجة لتنزيلها على جهازه، حيث ستظهر صورة مصغرة للفيديو في المرفقات بدلا من رابط التحميل فقط.

وينتظر أن تعمل ميزة عرض الفيديوهات المرفقة في الرسائل على خدمة جيميل مع الفيديوهات القصيرة التي لا يتجاوز حجمها 25 ميغابايت، فيما سيستمر رفع الفيديوهات الأكبر حجما على خدمة غوغل للتخزين السحابي، درايف.

هذا، وأشارت غوغل إلى أن ميزة عرض الفيديوهات في مرفقات جيميل الجديدة ستستخدم نفس البنية التقنية المستخدمة لتشغيل وعرض الفيديو في خدمات مثل يوتيوب ودرايف، لضمان جودة العرض.

وسوف تبدأ غوغل في توفير الميزة الجديدة لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني، جيميل، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أوضحت الشركة أنها ستتوافر خلال الخمس عشرة يوماً القادمة لمستخدمي نسخة سطح المكتب للخدمة.

يذكر أن غوغل كانت قد أضافت عدة مزايا جديدة إلى خدمتها للبريد الإلكتروني خلال الفترة الماضية، وأخرها ميزة إرسال واستقبال الأموال، والتي تتم عبر دمج بين خدمة جيميل وخدمة محفظة الأموال الإلكترونية غوغل والت.

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