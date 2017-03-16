  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

حماس تثمن تقرير منظمة "الأسكوا" لوصفه الاحتلال بالأبارتهايد

الخميس 16 مارس 2017 10:25 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تثمن تقرير منظمة "الأسكوا" لوصفه الاحتلال بالأبارتهايد

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، والذي أكد أن الكيان الصهيوني أسس نظام فصل عنصري "أبارتهايد" ضد الشعب الفلسطيني.

ووصف الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، مساء الخميس، التقرير الصادر عن منظمة أممية بأنه انتصار للحق الفلسطيني، وانكشاف واضح لحقيقة الكيان الصهيوني ومشروعه الخطير في المنطقة.

وقال برهوم إن التقرير هو دليل تأكيد على إرهاب الكيان الصهيوني، وعنفه وبشاعة جرائمه بحق شعبنا.

وأضاف "هذا يستدعي تبنيًّا رسمياً للتقرير من المجتمع الدولي، والعمل على عزل هذا الكيان العنصري ومحاكمته على جرائمه، والعمل على إنصاف شعبنا ودعم عدالة قضيته".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
ليبرمان

ليبرمان يقرر اعتبار "الصندوق القومي" منظمة محظورة
F140102UL05

تقرير أممي: الكيان أسس نظام أبارتهايد ضد الفلسطينيين
thumb

تجارة المخدرات في الضفة جريمة منظمة
thumb

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على القطاع

13 منظمة حقوقية: تزايد حالات التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

منذ 16 دقيقة

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد "الأعرج" دون شروط
منذ 11 ساعة

تقرير أممي: الكيان أسس نظام أبارتهايد ضد الفلسطينيين
منذ 13 ساعة

اعتقال 10 مواطنين بالضفة بينهم أسرى مُحررين
منذ 11 ساعة

أمن الضفة يعتقل محرراً ويستدعي 4 آخرين
منذ 7 ساعات

14 عاما على وفاة الناشطة راشيل كوري
منذ 8 ساعات

مستوطنون يهاجمون مدرسة فلسطينية بنابلس

مقالات

الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

وسام عفيفة
أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

د. فايز ابو شمالة
تجارة المخدرات في الضفة جريمة منظمة

تجارة المخدرات في الضفة جريمة منظمة

د. عصام شاور
أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

غسان مصطفى الشامي