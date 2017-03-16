حماس تثمن تقرير منظمة "الأسكوا" لوصفه الاحتلال بالأبارتهايد

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، والذي أكد أن الكيان الصهيوني أسس نظام فصل عنصري "أبارتهايد" ضد الشعب الفلسطيني.

ووصف الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، مساء الخميس، التقرير الصادر عن منظمة أممية بأنه انتصار للحق الفلسطيني، وانكشاف واضح لحقيقة الكيان الصهيوني ومشروعه الخطير في المنطقة.

وقال برهوم إن التقرير هو دليل تأكيد على إرهاب الكيان الصهيوني، وعنفه وبشاعة جرائمه بحق شعبنا.

وأضاف "هذا يستدعي تبنيًّا رسمياً للتقرير من المجتمع الدولي، والعمل على عزل هذا الكيان العنصري ومحاكمته على جرائمه، والعمل على إنصاف شعبنا ودعم عدالة قضيته".