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الأول من نوعه منذ أوسلو

ليبرمان يقرر اعتبار "الصندوق القومي" منظمة محظورة

الخميس 16 مارس 2017 06:38 م بتوقيت القدس المحتلة

ليبرمان يقرر اعتبار "الصندوق القومي" منظمة محظورة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية 
 

أصدر وزير جيش الاحتلال الصهيوني أفيغدور ليبرمان، مساء الخميس، أمرًا باعتبار "الصندوق القومي الفلسطيني" منظمة محظورة وهو القرار الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.

وبرر ليبرمان قراره بدفع الصندوق ملايين الشواقل مرتبات شهرية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء، "وبالتالي دعم الأعمال العدائية ضد الاحتلال"، وفقًا لبيان نشرته القناة السابعة العبرية.

وقال البيان إن الصندوق يعتبر الخط المالي الأكبر والممول للسلطة بعشرات الملايين من الشواقل، والتي تُحول شهريًا للأسرى الأمنيين بالسجون الصهيونية.

وذكرت القناة أن السلطات الصهيونية ستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق الصندوق داخل الأرض المحتلة وخارجها، بهدف ضبط ومصادرة ممتلكاته وأمواله، بينما "ستواصل وزارة الجيش وباقي الوزارات المعنية عملها في مكافحة النشاطات الإرهابية داخل الاحتلال وخارجه"، على حد تعبير البيان.

ويرأس رمزي الياس خوري الصندوق منذ العام 2005 بتعيين من محمود عباس.

والصندوق القومي لعب دور وزارة المالية بالنسبة لمنظمة التحرير، ومُكلّف بتسلم الموارد المختلفة، والإشراف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب المنظمة، بالإضافة لتنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.

ويُشرف الصندوق على أعمال الجباية، ويراقب النفقات التي تحتاج إليها دوائر المنظمة ومكاتب وأجهزة مؤسساتها في المجالات المدنية والعسكرية وتدقيقها وضبطها، ومراقبة صرف الأموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية.

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